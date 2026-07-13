María Pía Silva asume como nueva presidenta del Tribunal Constitucional: ¿Quién es?

Esta jornada se realiza el cambio de mando en el Tribunal Constitucional (TC), donde María Pía Silva asumirá como nueva presidenta.

Silva fue designada como ministra del organismo en junio de 2018 por un período de nueve años, terminando en 2027.

De esa manera, permanecerá en el cargo hasta julio de dicho año. Por el tiempo faltante del período y hasta el 10 de julio de 2028, será sucedida por la ministra Catalina Lagos.

El tribunal ha tenido un rol relevante en el marco de la discusión de la megarreforma, ya que la oposición anunció que acudirá al organismo para impugnar el proyecto del Gobierno.

En semanas anteriores, además, el TC se pronunció respecto al proyecto de Escuelas Protegidas, declarando inconstitucionales los artículos relativos a la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en colegios sin orden de un fiscal, la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, las sanciones para quienes interrumpan las clases y la pérdida de la gratuidad universitaria para personas condenadas por hechos de violencia.

¿Quién es María Pía Silva, nueva presidenta del TC?

Silva es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un magíster LLM, con mención en Derecho Constitucional de la misma casa de estudios.

Desde 2024 a la fecha se desempeña como miembro titular de la Comisión por la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa en representación del Estado de Chile.

Desde 2025 ejerce como vicepresidenta de la Subcomisión para Latinoamérica de la Comisión de Venecia y es miembro titular del Consejo de Elecciones Democráticas.

María Pía Silva cuenta con amplia experiencia académica, desarrollándose como profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello en 2011.

Entre 2015 y 2017 fue profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado.

Desde 2004 hasta ahora ha sido profesora del departamento de Derecho Público de la PUC, donde imparte cursos de pregrado y posgrado.

Asimismo, es miembro y fundadora de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Capítulo Chileno del Ombudsman y del Centro de Estudios Constitucionales de Chile.

En el sector privado, Silva tiene experiencia siendo integrante del Consejo Directivo de Constitucionalistas.