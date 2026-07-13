Amplían detención de hombre que provocó atropello múltiple en Viña del Mar y que dejó seis fallecidos

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar determinó ampliar por 48 horas la detención de un hombre imputado por el atropello múltiple ocurrido en una feria en Viña del Mar (Región Metropolitana).

El individuo, un cabo de la Armada, es imputado como autor del delito de accidente con resultado de muerte y lesiones graves.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el sujeto dio negativo a las pruebas de alcotest y narcotest; sin embargo, habría estado conduciendo a exceso de velocidad, perdiendo el control del vehículo y provocando el accidente.

Debido a la situación, seis personas resultaron fallecidas.

Otras siete personas fueron trasladadas hasta el hospital Gustavo Fricke, entre ellas dos lactantes, quienes se encuentran fuera de riesgo vital y en observación.

El Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención debido a que aún faltan pericias por realizar. Así, la audiencia de formalización será a las 11:00 horas de este miércoles 15 de julio.

“Faltan los protocolos de autopsia y falta un informe definitivo de la SIAT para poder llevar a cabo una formalización con todos los detalles y como corresponde para poder continuar con la investigación”, señaló la fiscal adjunta de Viña del Mar, Carolina Monsalve.

Y añadió que están en una etapa preliminar y que “para poder tomar una declaración con todos los antecedentes necesarios, se requiere el informe definitivo de la SIAT y otros antecedentes”.

El abogado defensor Gonzalo Yuseff comentó que su representado está muy consternado con la situación y que “es una persona saludable, que siempre ha cumplido en su trabajo y problemas de salud no tenía”.