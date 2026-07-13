ISP alerta por “miel afrodisíaca”: “Puede producir reacciones adversas graves, incluso muerte súbita cardíaca”

El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó sobre los riesgos asociados al consumo de productos comercializados como “miel afrodisíaca”, luego de detectar la presencia de principios activos utilizados para tratar la disfunción eréctil en distintas variantes de la marca Royal Honey, las que eran vendidas en un sex shop de la Región Metropolitana.

El hallazgo se produjo en un operativo conjunto con la Seremi de Salud Metropolitana, donde fueron decomisados 17 productos de la línea Royal Honey y sus variantes, entre ellas Royal Honey VIP, Royal Honey Plus y Vital Honey. Tras los análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos del ISP, se detectó la presencia de sildenafilo, tadalafilo e incluso paracetamol en algunos de ellos.

De acuerdo con el ISP, tanto el sildenafilo como el tadalafilo son medicamentos regulados en Chile y su comercialización requiere registro sanitario vigente, además de ser dispensados únicamente en farmacias y bajo prescripción médica.

“Tanto el sildenafilo como el tadalafilo son productos farmacéuticos cuya propiedad terapéutica es relajar los vasos sanguíneos para tratar la disfunción eréctil y también la hipertensión arterial pulmonar. Por lo tanto, consumir este tipo de productos sin registro sanitario presenta un riesgo para la salud pública, sobre todo si una persona padece de una enfermedad crónica”, explicó Sergio Muñoz, jefe del Subdepartamento de Autorizaciones e Inspecciones del ISP.

Desde la autoridad sanitaria detallaron que estos productos son promocionados como suplementos nutricionales o alimentos funcionales a base de miel, presentados generalmente en sachets individuales o envases plásticos, y comercializados como potenciadores naturales de la energía y del desempeño sexual masculino.

La Seremi de Salud Metropolitana, en tanto, inició un sumario sanitario tras detectar diversas infracciones durante la fiscalización, entre ellas la venta de suplementos alimenticios sin autorización sanitaria, envases con propiedades terapéuticas —prohibidas por la normativa vigente— y la comercialización de productos que contenían ingredientes sujetos al control del ISP.

Las autoridades recalcaron que los suplementos alimenticios “no pueden sugerir ni indicar efectos terapéuticos, curativos ni posologías”, ya que su finalidad es complementar la alimentación mediante el aporte de nutrientes, y no prevenir, tratar o curar enfermedades.

¿Qué riesgos representa para la salud?

Respecto de los riesgos para la salud, el ISP advirtió que el consumo inadvertido de estos productos puede provocar “reacciones adversas graves, incluidas interacciones farmacológicas potencialmente letales”, especialmente en personas con hipertensión, enfermedades cardíacas o insuficiencia pulmonar.

Asimismo, precisó que entre los efectos adversos descritos se encuentran “infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca”.

El organismo añadió que la detección de estos principios activos en productos comercializados como suplementos ya ha sido reportada por otras agencias regulatorias internacionales, entre ellas la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la FDA de Estados Unidos, el INVIMA de Colombia y las autoridades sanitarias de Singapur y Costa Rica.