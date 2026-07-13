Senapred declara alerta amarilla para la Región del Biobío por pronóstico de lluvias, viento y nevadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta amarilla para la Región de Biobío debido al pronóstico de lluvias, nevadas y viento.

Inicialmente, el organismo había decretado alerta temprana preventiva para la región, pero durante esta jornada decidió elevar la alerta a amarilla en consideración a los antecedentes.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para el Biobío:

Viento moderado a fuerte en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera de la región: Inicio 14/07 y término 16/07.

en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera de la región: Inicio 14/07 y término 16/07. Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera de la región: Inicio 14/07 y término 15/07.

en litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera de la región: Inicio 14/07 y término 15/07. Viento normal a moderado en zonas de precordillera y cordillera de la región: Inicio 14/07 y término 17/07.

en zonas de precordillera y cordillera de la región: Inicio 14/07 y término 17/07. Nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca en cordillera de la región: Inicio 15/07 y término 16/07.

con probabilidad de ventisca en cordillera de la región: Inicio 15/07 y término 16/07. Precipitaciones normales a moderadas en litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera de la región: Inicio 16/07 y término 16/07.

A ello se suma un aviso de marejadas por “marejadas normales” para el sector de Golfo de Pena hasta Los Vilos y Archipiélago Juan Fernández, a partir del lunes 13 hasta el martes 14 de julio.

Además, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en el litoral, cordillera de la costa y precordillera; y moderada en el valle longitudinal y cordillera.

“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Biobío, la Dirección Regional del Senapred cancela la Alerta Temprana Preventiva y declara Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten“, agregaron desde el organismo.

Detallaron que con la declaración de esta alerta se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de “evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

El pronóstico

