PDG y eventual designación de Steinert: “Los cargos diplomáticos no se inventan de la noche a la mañana como premios de consuelo”

Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en las que confirmó que la cartera está estudiando incluir a la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, en un cargo en el exterior, despertaron múltiples críticas en el Partido de la Gente (PDG).

Desde la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), conformada por Flor Contreras, Tamara Ramírez, Patricio Briones y Fabián Ossandón, calificaron como “impresentable” y “un error profundo” la eventual designación, según consignó Radio Bío Bío.

Según los parlamentarios, esta decisión contradeciría el discurso de probidad de la administración vigente. En esa línea, insistieron en que es urgente despachar la “ley antipitutos”, que tiene como objetivo eliminar el nepotismo y el favoritismo político dentro del Estado.

“La eventual designación de la exministra Steinert en el exterior es impresentable; primero, porque no tiene ninguna preparación ni carrera en el servicio exterior, y segundo, porque ya es hora de cortar de raíz con estas agregadurías que solo sirven como premios de consuelo“, sostuvo Contreras.

Para Briones, “el servicio diplomático de nuestro país requiere profesionales de carrera altamente calificados, no salvavidas de última hora para blindar a exautoridades cuestionadas por Contraloría”.

Añadió que “el Gobierno comete un error profundo si pretende transformar nuestras embajadas en un refugio de impunidad y en premios de consuelo financiados por el bolsillo de todos”.

Asimismo, el parlamentario Fabián Ossandón hizo un llamado al presidente José Antonio Kast para pedirle que “tome mejores decisiones. Las chilenas y chilenos están cansados de los pitutos y de los premios de consuelo (…). Ese es el tipo de decisiones que la gente rechaza y que solo sigue debilitando la confianza en las instituciones públicas”.

Por último, Ramírez enfatizó que “la gente ya se aburrió de este tipo de política y de estas designaciones a dedo que se pagan con la plata de todos los chilenos. Los cargos diplomáticos exigen preparación y trayectoria; no se inventan de la noche a la mañana como premios de consuelo para quienes salen por la puerta de atrás“.