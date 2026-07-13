Senador Ibáñez advierte que “cuando el progresismo sea mayoría se eliminará la invariabilidad tributaria y los perdonazos”

El senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, criticó este lunes la aprobación de la megarreforma en la Comisión de Hacienda del Senado.

Con esto, el Plan de Reconstrucción Nacional se despachará a la sala del Senado, donde se votará este miércoles 15 de julio.

Respecto a la votación, Ibáñez señaló que “se veía venir; el ministro Jorge Quiroz pasó una verdadera aplanadora en la Comisión de Hacienda. Aprobó todo a su antojo y, lamentablemente, quedaron afuera las materias que se esperaban“.

De las iniciativas excluidas, indicó que “quedó fuera toda la batería propyme. Lo único que aprobamos fue el derecho al olvido y el pago a 30 días para las pymes, pero ambas el ministro las declara inconstitucionales“.

“Por lo tanto, así no se puede seguir dialogando. Hoy el ministro Quiroz ha manifestado cero disposición nuevamente a llegar a acuerdos con quienes piensen distinto a él”, añadió.

En esa línea, sostuvo que “están esperando que esto se apruebe por un voto el día miércoles, lo que no implica un cambio sostenible en el tiempo”.

El parlamentario manifestó que “cuando el progresismo vuelva a ser mayoría en el Gobierno y el Parlamento, la primera norma que se va a eliminar va a ser la invariabilidad tributaria y los perdonazos tributarios a las grandes empresas“.

Reserva de constitucionalidad y requerimiento al TC por la megarreforma

El senador detalló que desde la oposición han presentado “una observación de inconstitucionalidad en dos artículos: la invariabilidad tributaria y la restitución de gastos por resoluciones de calificación ambiental anuladas“.

Asimismo, explicó que están “preparando un requerimiento formal al Tribunal Constitucional (TC), no como una cámara política, sino con argumentos jurídicos de fondo que vulneran el principio de igualdad ante la Constitución”.

“Esperemos que esas apuestas se resuelvan prontamente para no dar incertidumbre y que, en el tercer trámite, esto se pueda despejar de una vez por todas”, concluyó.