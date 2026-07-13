Raúl Soto, presidente del PPD, por la megarreforma: “No hay acuerdo ni lo va a haber en los términos planteados por el Gobierno”

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile, la relación entre el Gobierno y su colectividad en la antesala de la votación de la megarreforma en el Senado.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si existe un acuerdo en torno al plan de Reconstrucción Nacional, específicamente respecto de la indicación sobre la invariabilidad tributaria, Soto respondió: “No hay acuerdo del PPD con el Gobierno ni lo va a haber en los términos que se han conocido en los últimos días. En eso quiero ser absolutamente claro y categórico”.

No obstante, sostuvo que, a raíz de los hechos ocurridos durante la última semana en el marco de la discusión del proyecto, entiende la postura adoptada por los tres senadores del PPD. Sin embargo, manifestó su molestia con el Ejecutivo.

“El PPD se ha sentido doblemente agraviado. Primero, porque se vulneró la institucionalidad y los canales oficiales”, explicó.

Agregó que el segundo motivo de ese malestar se relaciona con la caída del acuerdo tras lo ocurrido el pasado viernes en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció un cambio en la indicación sobre la rebaja del impuesto corporativo y, posteriormente, revirtió esa modificación, manteniendo la propuesta original del 23% tras una solicitud del Ministerio del Interior.

Cabe recordar que durante esta jornada se aprobó la indicación sobre la invariabilidad tributaria, la que incorporó cambios respecto de la propuesta original tras las negociaciones con tres senadores del PPD.

La norma establece que las condiciones impositivas se fijarán por 10 años para las inversiones de US$50 millones; por 15 años para aquellas de entre US$50 millones y US$350 millones; y por 20 años para las inversiones superiores a ese monto. Asimismo, introduce una tasa corporativa de 1,5% para las empresas que se acojan al régimen de invariabilidad.

#ToleranciaCero | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por acuerdo de senadores del partido con el gobierno: “Lo mínimo es que el Gobierno reconozca su error y pida disculpas públicas por el doble agravio que sufrió el PPD, y evalúe si el ministro Quiroz es un interlocutor… pic.twitter.com/4odJJauIO0 — CNN Chile (@CNNChile) July 14, 2026

#ToleranciaCero | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por acuerdo entre senadores del PPD y gobierno: “En la oposición hicieron un reproche excesivamente duro, desproporcionado, moralizante y absolutamente destemplado. Le manifesté a los presidentes de los partidos de… pic.twitter.com/xSwWnIOyol — CNN Chile (@CNNChile) July 14, 2026

#ToleranciaCero | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por acuerdo de senadores del partido con el gobierno: “Se mantiene el quiebre del acuerdo. Desahuciaron el acuerdo” 📡https://t.co/ufvulOGjjJ

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