Presidente del PPD: “Nos preocupa que el debate en materia laboral empiece a tomar el mismo camino que el debate tributario y nos vayamos a posiciones polarizantes”

El diputado y timonel del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, abordó este lunes la modificación que el Gobierno presentará próximamente en la llamada Ley de 40 horas en un proyecto que busca cambiar cómo se calcula el promedio de las horas de jornada laboral en la semana.

En conversación con Tolerancia Cero, Soto manifestó su preocupación porque “el debate en materia laboral empiece a tomar el mismo camino que el debate tributario y que nos vayamos a posiciones polarizantes, extremas, que nos impiden dialogar“.

Respecto a las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral, sostuvo que “algunas son rescatables, otras nos preocupan, pero no es un dogma lo que salió de esa mesa. Debe ser consensuado con los actores económicos, con los actores sociales y con los actores políticos”.

Asimismo, informó que desde la bancada PPD independiente presentarán en el Congreso Nacional una propuesta de “invariabilidad de derechos sociales” en materia laboral.

El parlamentario explicó que el objetivo de esta iniciativa es “garantizar que no existan retrocesos en temas que ha costado muchísimo alcanzar en el país, que son consensos“.

#ToleranciaCero | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por cambios a 40 horas: “Presentamos una propuesta que llamamos invariabilidad de derechos sociales, para garantizar que no existan retrocesos en temas que costo alcanzar y son consenso” 📡https://t.co/ufvulOGjjJ… pic.twitter.com/N7Ii8VaS3v — CNN Chile (@CNNChile) July 14, 2026

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