Mónica Rincón por cuestionamientos al TC y a Contraloría: “Las críticas y las reformas saben mejor cuando surgen a buen tiempo”

“Que las instituciones funcionen”. Frase que es olvidada cuando no funcionan como a cada sector le parece.

Ahora es el turno del Tribunal Constitucional (TC) y la Contraloría.

Parte del oficialismo critica a la contralora tras el fallo contra la exministra Steinert y dice que se excede en sus atribuciones.

Nadie debe estar por sobre la crítica y el escrutinio, incluso una funcionaria que ha sido alabada por sus aciertos. El problema es cuando la crítica coincide con un fallo adverso.

¿Y el Tribunal Constitucional? Incoherencias transversales. Los que antes lo calificaban de tercera cámara ahora recurren a él. Están en su derecho, pero háganse cargo de lo que antes criticaban.

Y desde el oficialismo dicen que hay una composición favorable a la izquierda, cuando la previa no les molestaba, mientras el otro bando decía que esa era favorable a la derecha.

Ojo, que estos son los mismos magistrados que fallaron contra Isabel Allende, fallo en que las juezas designadas por el expresidente Boric fueron insólitamente criticadas desde parte de la izquierda.

Tal vez el problema radica, más que en las instituciones, en la manera en la que se está acudiendo a ellas. En que se les pida que resuelvan controversias que son más políticas que jurídicas y en que las reformas, siempre válidas, se planteen cuando incomodan y no antes.

Un ejemplo: el voto dirimente de quien preside el TC siempre ha existido. ¿Por qué no han agregado un magistrado, que es la manera de zanjar con número impar esto que vuelve a ser tema?

Y antes con Bermúdez, ahora con Pérez; cuando a algún grupo le incomoda la labor de la Contraloría, reflota la teoría de que sea un grupo colegiado y no unipersonal.

Las críticas son válidas. Endiosar hasta al funcionario o institución más eficiente y proba es peligroso. Pero críticas y reformas saben mejor cuando surgen a buen tiempo.