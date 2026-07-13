Eduardo Sepúlveda y el legado de Enrique Krauss: “Su capacidad de diálogo le valió homenajes sinceros y transversales”

Ayer se realizaron los funerales de Enrique Krauss, exvicepresidente de la República, exministro del Interior, expresidente de la Democracia Cristiana (DC), entre otros cargos.

Fue despedido con duelo nacional de tres días; por eso las banderas estaban a media asta. Y aunque se dice que todos los muertos son buenos, en este caso los homenajes fueron muy sinceros y transversales.

Porque a Enrique Krauss se le reconoce ampliamente por su sobriedad republicana y su capacidad de diálogo.

Su velorio en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional dejó una imagen histórica: junto a su féretro hicieron guardia de honor tres presidentes de la República de distinto signo político: José Antonio Kast, Eduardo Frei y Gabriel Boric.

Le rendían tributo al brazo derecho del expresidente Patricio Aylwin.

Pareció una postal nostálgica de los años 90, cuando en Chile se ensayó una fórmula que permitiera restablecer la democracia y consolidar el crecimiento y el progreso del país. Se llamó la política de los acuerdos. Y fue exitosa.

No eran años fáciles. Al propio Enrique Krauss le tocó enfrentar, como ministro del Interior, el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards por parte del Frente Manuel Rodríguez.

Pese a todo, el talento de los líderes de la Concertación y de la oposición, que comandaban RN y la UDI, hizo que pudiesen entenderse y le dieron a Chile años de progreso económico y estabilidad política.

La foto del velorio de Enrique Krauss contrasta con la otra escena icónica de la semana pasada: la discusión en público de las senadoras socialistas Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini en la sala del Senado.

Ambas imágenes pueden bien ser una analogía elocuente del contraste entre la vieja política de los acuerdos versus una nueva política, que parece privilegiar el enfrentamiento, el bloqueo y la cancelación del adversario.

Esa foto suya en el ex Congreso puede haber sido el último legado de sobriedad republicana de Enrique Krauss.

Que descanse en paz.