Soto (PPD) apunta contra Quiroz tras fallido acuerdo: “El presidente debe evaluar si corresponde o no pedirle la renuncia, pero está claro que es un ministro que está generando problemas”

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, apuntó contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras el fallido acuerdo de los senadores de la colectividad con el Gobierno en materia de invariabilidad tributaria en el contexto de la megarreforma.

En Tolerancia Cero, el parlamentario sostuvo que votarán en contra de la invariabilidad tributaria, pese a que se mantuvo la propuesta de reducción del 23% a los impuestos corporativos, porque “acá se rompieron las confianzas, y cuando se rompen las confianzas, yo creo que se llega a un punto de muy difícil retorno”.

Soto precisó que “lo mínimo es que el Gobierno reconozca su error, que pidan disculpas públicas por el doble agravio que ha sufrido el PPD, y que se evalúe efectivamente si el ministro Quiroz es hoy día un interlocutor válido, no solo para la oposición, sino que para representar al Gobierno en decisiones tan importantes”.

#ToleranciaCero | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por acuerdo de senadores del partido con el gobierno: “Lo mínimo es que el Gobierno reconozca su error y pida disculpas públicas por el doble agravio que sufrió el PPD, y evalúe si el ministro Quiroz es un interlocutor… pic.twitter.com/4odJJauIO0 — CNN Chile (@CNNChile) July 14, 2026

Al ser consultado sobre si está pidiendo la renuncia del jefe de Hacienda, señaló que “si el ministro del Interior (Claudio Alvarado) tuvo que salir a salvar los muebles de un incumplimiento del ministro de Hacienda del mismo gobierno, es porque hay un error político grave al interior de La Moneda, y eso es un hecho de la causa”.

“Por lo tanto, el presidente José Antonio Kast tiene que evaluar si corresponde o no llamar al orden a su ministro, si corresponde o no pedirle la renuncia. Pero lo que hoy día está claro es que es un ministro que está generando problemas“, enfatizó.

Añadió que Quiroz es “el ministro peor evaluado, el que genera más desconfianza, menos credibilidad, y es el más extremo, el más dogmático, el más inflexible, y por lo tanto tenerlo como cara visible de un tema tan relevante ha perjudicado las opciones del propio gobierno y lo va a seguir haciendo hacia el futuro”.

#ToleranciaCero | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por acuerdo de senadores del partido con el gobierno: “El ministro Quiroz está generando problemas. Es el peor evaluado, el que genera más desconfianza, menos credibilidad y es el más extremo, dogmático e inflexible.… pic.twitter.com/wd8acZcYZd — CNN Chile (@CNNChile) July 14, 2026

Finalmente, el diputado sostuvo que al partido le “gustaría que ministros más dialogantes empiecen a asumir roles más protagónicos, como el propio ministro Alvarado o el propio ministro García Ruminot. De lo contrario, evidentemente, esto va a permear al Gobierno en su conjunto”.

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