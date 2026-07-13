Megarreforma: Raúl Soto respalda recurrir al TC por la invariabilidad tributaria y plantea que los senadores del PPD “estaban mejorando un aspecto propuesto por el Gobierno que sería eventualmente inconstitucional”

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el respaldo de la colectividad a recurrir al Tribunal Constitucional (TC), en medio de la tramitación de la megarreforma, cuya votación en el Senado está prevista para el miércoles 15 de julio.

Consultado sobre si respaldará que la indicación sobre invariabilidad tributaria, aprobada tras la negociación entre el Gobierno y los senadores del Partido por la Democracia (PPD), sea llevada al Tribunal Constitucional (TC), Soto respondió: “Sí, por supuesto. Es la posición del PPD, lo conversamos con ellos también, por una razón muy sencilla: el cuestionamiento de constitucionalidad de la invariabilidad no tiene que ver con la cantidad de años (…), sino con el mecanismo en sí mismo”.

Ante la pregunta de si eso significaba que los legisladores estaban suscribiendo un acuerdo sobre una materia que considera inconstitucional, respondió: “Creo que es inconstitucional”.

No obstante, sostuvo que los senadores de su partido “estaban mejorando un aspecto propuesto por el Gobierno que sería eventualmente inconstitucional“.

Cabe mencionar que durante esta jornada se aprobó la indicación sobre la invariabilidad tributaria, la que incorporó cambios respecto de la propuesta original tras las conversaciones con tres senadores del PPD.

La norma establece que las condiciones impositivas se fijarán por 10 años para las inversiones de US$50 millones; por 15 años para aquellas de entre US$50 millones y US$350 millones; y por 20 años para las inversiones superiores a ese monto. Asimismo, introduce una tasa corporativa de 1,5% para las empresas que se acojan al régimen de invariabilidad.

#ToleranciaCero | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por manejo de Quiroz en la megarreforma: “Puede aprobar su megarreforma, pero será un triunfo pírrico, porque esa megarreforma le va a durar tres años” 📡https://t.co/ufvulOGjjJ

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#ToleranciaCero | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por acuerdo entre senadores PPD y gobierno: “El cuestionamiento de constitucionalidad de la invariabilidad no tiene que ver con los años, tiene que ver con el mecanismo” 📡https://t.co/ufvulOGjjJ… pic.twitter.com/xYZZeRbb8Y — CNN Chile (@CNNChile) July 14, 2026

#ToleranciaCero | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por acuerdo de senadores del partido con el gobierno: “Objetivamente la invariabilidad se mejoró” 📡https://t.co/ufvulOGjjJ

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