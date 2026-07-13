Sistema frontal: Gobierno informa que “por ahora no hay suspensión de clases”, pero evaluará la medida en las regiones afectadas

El Gobierno y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizaron un balance de las medidas adoptadas ante el sistema frontal previsto para esta semana.

En ese contexto, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, se refirió a la continuidad de las clases ante el pronóstico de precipitaciones, fuertes rachas de viento y nevedas en la cordillera para esta semana.

“Se va a evaluar y comunicar oportunamente en aquellas regiones donde la suspensión de clases sea una ayuda para planificar y eventualmente responder ante la emergencia”, precisó.

En esa línea, aclaró que “en este momento no hay decretada la suspensión de clases“. No obstante, remarcó: “Conforme avance el sistema frontal y sus impactos, en el marco de la coordinación que establecen las direcciones regionales de Senapred junto con las delegaciones presidenciales regionales, se irán realizando las comunicaciones correspondientes, incluida la suspensión de clases, si es que procede”.

Cabe mencionar que esta facultad recae en el Ministerio de Educación (Mineduc), que debe adoptarla mediante una resolución.

Con el objetivo de reforzar la coordinación ante la contingencia meteorológica y el reforzamiento del Plan Invierno, hoy se realizó una reunión junto a los Delegados Presidenciales Regionales de todo el país. Esta instancia fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast,… pic.twitter.com/Xxa5BOIXiX — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) July 14, 2026

S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast, sostiene reunión por videollamada con los delegados regionales del país, para abordar la preparación del Gobierno ante la contingencia metereológica.#Chile pic.twitter.com/tmVrlreS3e — Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) July 14, 2026