Lluvias, fuertes rachas de viento y nevadas en la cordillera: Gobierno alerta por un sistema frontal de “gran intensidad y multiamenaza”

Durante la noche de este lunes, el Gobierno y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizaron un balance de las medidas adoptadas ante el sistema frontal previsto para esta semana.

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, informó que se publicó un decreto que declara emergencia preventiva en 10 regiones del país, desde Atacama hasta la Región de Los Ríos, entre el 13 y el 21 de julio.

“Estamos frente a un sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza. Eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas, marejadas y posibles ventiscas“, describió.

Precisó que este evento se desarrollará desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio, entre las regiones de Atacama y Biobío.

En ese contexto, el titular de Interior instó a la población a prepararse, ya que se trata de un “evento extenso, de varios días, que podría ser comparable a otros eventos de gran magnitud que no habíamos enfrentado hace varios años”, y llamó a adoptar medidas para proteger a los grupos de riesgo.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, llamó a la población a anticiparse y preparar un kit de emergencia ante una eventual situación de emergencia o una evacuación preventiva.

Autoridades realizan monitoreo del sistema frontal en la zona central https://t.co/WpJSinvAnv — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 14, 2026