¿Tu mascota podría salvar otra vida? Veterinario explica cómo funciona la donación de sangre

Al donar sangre, las personas deben cumplir ciertos requisitos, como el peso, la alimentación, entre otros. Con las mascotas, como perros y gatos, ocurre lo mismo, ya que en varias circunstancias necesitaban recibir una transfusión.

Las situaciones en las que se requiere transfusión en perros y gatos son por anemia por inflamación, anemia hemolítica inmunomediada, tomas de biopsia, entre otras enfermedades.

Por ello, el médico veterinario de Inaba Chile, Axel Haleby, en CNN AM, dio algunas indicaciones para conocer más de este tratamiento.

¿Cuáles son los requisitos?

Peso mínimo exigido : 20 kilos en perros y 3,5 a 5 kilos en gatos.

: 20 kilos en perros y 3,5 a 5 kilos en gatos. Tener su proceso de vacunación al día .

. Régimen de alimentación de alta calidad .

. No presentar ninguna enfermedad.

Además, es importante conocer los tipos de sangre de los pacientes, tanto del emisor como del receptor, con el fin de que no se produzcan incompatibilidades o shocks por no recibir la correspondiente.

¿Qué debo hacer si mi mascota debe recibir sangre?

“Hoy día las clínicas veterinarias tienen acceso a los bancos de sangre y pueden solicitar entonces los elementos que requieran, ya sea sangre fresca, concentrado de eritrocitos, plasma o concentrado de plaquetas. La clínica veterinaria, en sí, se puede conectar con el banco de sangre, solicitar los insumos que necesita y abordar esta emergencia con el paciente”, sostiene el veterinario.

Incluso los animales exóticos pueden recibir transfusiones de sangre, pero “el problema de estas mascotas pequeñitas es que el volumen que tú puedes extraer es muy pequeñito, como también el volumen que vas a ingresar”, agrega.

Evidentemente, lo más común son los perros y gatos, ya que son más numerosos.

¿En dónde se puede realizar?

El veterinario Haleby ejemplifica que “hay instituciones especializadas; el Banco de Sangre Veterinario, por ejemplo, es uno de ellos. Básicamente, tú puedes recurrir a ellos e inscribirte en este proceso de donación”.

Al inscribirse, se pueden obtener beneficios, además de ayudar a perros y gatos frente a situaciones de emergencia.

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