SML entrega cuerpos de las víctimas del fatal atropello en feria de Viña del Mar

A través de una declaración pública, el Servicio Médico Legal (SML) de Valparaíso informó que este lunes entregó a las familias los cuerpos de las seis víctimas fatales del atropello ocurrido este domingo en la feria Caupolicán, en la comuna de Viña del Mar.

“La entrega fue posible una vez concluidos los peritajes de identificación y las autopsias médico-legales correspondientes, conforme a los protocolos establecidos”, detalló el comunicado.

Asimismo, la institución manifestó sus condolencias a los familiares y cercanos de los fallecidos por el lamentable hecho.

El atropello masivo que terminó con la muerte de seis personas y dejó siete heridos se produjo en la mañana del domingo, cuando un conductor perdió el control de su vehículo por causas que aún se investigan.

El conductor fue identificado como un cabo de la Armada y, durante esta jornada, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar determinó ampliar por 48 horas su detención para seguir realizando pericias respecto a la tragedia.

Al ser detenido, se confirmó que el sujeto conducía a exceso de velocidad y dio negativo a las pruebas de alcotest y narcotest.

La audiencia de formalización se llevará a cabo el miércoles 15 de julio a las 11:00 horas.