Senador Araya reconoce que “fue un error no haber informado” a Raúl Soto sobre el acuerdo con el Gobierno por la invariabilidad tributaria

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, reconoció que fue un “error” no informarle al presidente de la colectividad, Raúl Soto, del acuerdo alcanzado entre el sector y el Gobierno respecto a la invariabilidad tributaria.

En conversación con Hoy es Noticia, el parlamentario sostuvo que el timonel del PPD tenía conocimiento de que los senadores estaban en “estas conversaciones iniciales, pero no conoció efectivamente el detalle de lo que se acordó“.

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Argumentó que esto se debió a que “el acuerdo por invariabilidad fue un acuerdo que prácticamente se suscitó demasiado rápido, en menos de cuatro horas, desde que nosotros enviamos el documento hasta que nos dieron una respuesta afirmativa”.

No obstante, reconoció que “ahí tuvimos un error de no haber informado al presidente del partido de que estábamos a punto de cerrar un acuerdo con el Gobierno en el tema de invariabilidad”.

Cabe recordar que el acuerdo entre el Gobierno y la bancada de senadores del PPD se alcanzó después de que se rebajó la invariabilidad tributaria a 10 años. Sin embargo, fue durante el viernes pasado que los parlamentarios se retiraron del consenso luego de que el Ministerio de Hacienda ingresara una indicación para modificar su propuesta inicial de rebajar el impuesto corporativo a un 22%.

Al respecto, el senador aseguró que se enteró de esto a través de la prensa y que “nunca estuvo arriba de la mesa en esa conversación, o en las conversaciones anteriores, que el Gobierno estaba pensando en ir al 22% de impuesto corporativo“.

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Araya y dichos de Núñez: “Nunca estuvo presente en las conversaciones”

Araya también abordó el llamado de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), al PPD para “respetar el acuerdo” e instar a una reunión entre los senadores y el Ejecutivo.

“Yo lo primero que le diría a la presidenta del Senado es que le pida a su Gobierno que, cuando negocie, negocie de buena fe, que muestre todas las cartas y que no cambie las circunstancias una vez que se ha cerrado la negociación”, manifestó.

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Asimismo, criticó que hoy “el Gobierno vuelve a lo que originalmente tenía con el PPD, no porque quisieran, sino producto de que nosotros ya le manifestamos —y en lo personal se lo señalé directamente al ministro del Interior (Claudio Alvarado)— que yo no voy a votar a favor de la megarreforma producto del gol que trató de pasarnos el ministro de Hacienda en esta negociación“.

Añadió que “malamente la presidenta del Senado puede hacernos un llamado a respetar la palabra cuando el propio Gobierno que ella representa fue el que incumplió las condiciones del acuerdo”.

En esa línea, reveló que la senadora de Renovación Nacional “nunca estuvo presente en las conversaciones” que sostuvo con el ministro y el equipo de Hacienda.

Votará en contra del proyecto

Durante la jornada, el parlamentario puso como condición para retomar el acuerdo ingresar una indicación a la megarreforma para bajar el impuesto a los combustibles.

Sin embargo, el ministro de Hacienda descartó la propuesta a las pocas horas: “El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa y es un tema muy serio, fiscal, que por lo menos desde este ministerio no lo hemos considerado tocar”.

Ante esto, Araya se mantuvo firme y señaló que votará en contra del Plan de Reconstrucción Nacional “si es que no se resuelve el tema del impuesto específico a los combustibles”.

#HoyEsNoticiaCNN | Pedro Araya, senador PPD, por invariabilidad tributaria en megarreforma: “Voy a votar en contra si no se resuelve el tema del impuesto específico de los combustibles”@matiburgos

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