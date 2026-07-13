Conflicto Medio Oriente: Trump dice que quiere que Estados Unidos sea “reembolsado por la protección”

(CNN) — Trump dice que quiere que Estados Unidos sea “reembolsado por la protección”

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos debería ser reembolsado por “los países a los que estamos ayudando” en el conflicto con Irán, nombrando a varios aliados en la región.

“Quiero que se me reembolse porque estamos protegiendo una parte muy rica del mundo”, dijo. “Estamos gastando dinero, y entonces lo que hemos hecho es: vamos a ser reembolsados por la protección”.

“No lo necesitamos, pero lo necesitamos desde el punto de vista de proteger a los aliados”, añadió, insistiendo en que Estados Unidos ha hecho “un trabajo muy eficaz” protegiendo a Israel, Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Los comentarios de Trump se producen en medio de preocupaciones por el alto costo de una acción militar continuada contra Irán. A primera hora del lunes, Trump anunció que Estados Unidos reanudaría su bloqueo de los puertos iraníes y sugirió que Estados Unidos ofrecería protección en el estrecho de Ormuz, una ruta comercial crítica en la que Irán ha estado atacando embarcaciones comerciales, a cambio de una tarifa del 20% de la carga enviada.