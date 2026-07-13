Conflicto Medio Oriente: Trump dice que quiere que Estados Unidos sea “reembolsado por la protección”

(CNN) — Trump dice que quiere que Estados Unidos sea “reembolsado por la protección”
El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos debería ser reembolsado por “los países a los que estamos ayudando” en el conflicto con Irán, nombrando a varios aliados en la región.
“Quiero que se me reembolse porque estamos protegiendo una parte muy rica del mundo”, dijo. “Estamos gastando dinero, y entonces lo que hemos hecho es: vamos a ser reembolsados por la protección”.
“No lo necesitamos, pero lo necesitamos desde el punto de vista de proteger a los aliados”, añadió, insistiendo en que Estados Unidos ha hecho “un trabajo muy eficaz” protegiendo a Israel, Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.
Los comentarios de Trump se producen en medio de preocupaciones por el alto costo de una acción militar continuada contra Irán. A primera hora del lunes, Trump anunció que Estados Unidos reanudaría su bloqueo de los puertos iraníes y sugirió que Estados Unidos ofrecería protección en el estrecho de Ormuz, una ruta comercial crítica en la que Irán ha estado atacando embarcaciones comerciales, a cambio de una tarifa del 20% de la carga enviada.
Lo más leído
- SML entrega cuerpos de las víctimas del fatal atropello en feria de Viña del Mar
- Lluvias, fuertes rachas de viento y nevadas en la cordillera: Gobierno alerta por un sistema frontal de "gran intensidad"
- ¿Tu mascota podría salvar otra vida? Veterinario explica cómo funciona la donación de sangre
- PDG y eventual designación de Steinert: "Los cargos diplomáticos no se inventan de la noche a la mañana como premios de consuelo"
- ¿Un Mundial con 64 equipos? La FIFA abre la puerta al debate