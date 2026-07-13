Mineduc presenta “Chile Aprende y Avanza”: ¿En qué consiste el nuevo programa del Gobierno?

Esta mañana, la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, presentaron el Programa Chile Aprende y Avanza en el Liceo Bicentenario Monseñor Enrique Alvear de Pudahuel.

La iniciativa busca fortalecer los aprendizajes de lectura y matemáticas de los estudiantes en los primeros años y, además, el desarrollo de una cultura educativa que otorgue sostenibilidad en sus aprendizajes.

El diagnóstico del Mineduc

El proyecto surge a partir de un diagnóstico hecho por el Ministerio de Educación (Mineduc), que evidenció las brechas en los aprendizajes en los primeros años de escolaridad.

En comprensión lectora, tres de cada cinco alumnos de segundo básico no alcanzan el nivel esperado. Según el estudio, la principal dificultad es en la capacidad de decodificar las palabras, ya que el 91% de los estudiantes con rezago logra entender el contenido cuando una persona les lee en voz alta.

Por otro lado, en matemáticas, solo el 27,6% de los niños de cuarto básico alcanza el nivel adecuado, mientras que uno de cada tres termina ese período sin dominar los contenidos mínimos esperados para su edad.

Además, las cifras muestran que un niño que no desarrolla las competencias lectoras a los ocho años tiene un 88% de probabilidades de mantener esas dificultades en 4° básico, lo que puede afectar su desempeño educativo en los años siguientes.

¿En qué consiste el programa?

El proyecto consta de dos ejes principales:

El primero corresponde a Aprendizajes Basales, el cual busca que todos los estudiantes logren comprender lo que leen antes de terminar 2° básico y dominen las operaciones matemáticas básicas antes de 4° básico.

Para ello, el Ministerio implementará una evaluación de lectoescritura para segundo básico, y entregará herramientas para facilitar el aprendizaje, capacitación a los docentes y estrategias para apoyar el trabajo de las comunidades educativas.

El segundo pilar es Cultura Educativa; este busca fortalecer la convivencia escolar y promover ambientes seguros que favorezcan el aprendizaje y el bienestar de la comunidad.

“Chile Avanza y Aprende busca convertir al Ministerio de Educación en un facilitador, en un apoyo hacia las escuelas. Es un plan que no nace desde cero; recoge aquellas experiencias que han resultado positivas”, sostuvo la jefa de la cartera.