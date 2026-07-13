Zona centro-sur se prepara para una semana crítica: Cuatro sistemas frontales acumularán hasta 300 mm de agua

Cuatro sistemas frontales llegarían a la zona centro-sur del país esta semana.

El más intenso de estos sistemas aterrizaría en las regiones de Ñuble, el Biobío y La Araucanía el jueves 16 de julio con un río atmosférico de categoría entre 4 y 5 (considerando que 1 es el más débil y 5 el más intenso).

La Región de O’Higgins y Rancagua inició la semana con nubosidad parcial con máximas de 19 °C; no obstante, el miércoles se registrarán las primeras precipitaciones.

Hasta el sábado 18 de julio, los montos de agua caída sumarían entre 250 y 300 mm en algunos lugares de la zona centro-sur: San Fabián de Alico, Antuco, Ralco, Santa Bárbara, Laja, Santa Juana, Curanilahue, Nacimiento, Curacautín, Melipeuco, Caburgua, Pucón, Lican Ray, Coñaripe, Liquiñe, Neltume y alrededores.

Según indica el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), las jornadas más intensas de lluvias para la zona del sur ocurrirán en la madrugada del miércoles 15 de julio.

Rachas de viento hasta 100 km/h

Para la semana donde se desarrollarán los sistemas frontales, también se presentarán rachas de viento en torno a los 70 km/h. Sin embargo, esta variable meteorológica podría presentar características de temporal a contar de la mañana del jueves.

En las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, las rachas de viento presentarían velocidades de hasta 100 km/h en las comunas cordilleranas y precordilleranas entre el mediodía y la noche del jueves.

Para el litoral de las regiones de Ñuble y Biobío, como en Buchupureo, Cobquecura, Dichato, Tomé, Talcahuano, Caleta Lenga, Punta Lavapié, Llico y Tubul, se esperan cifras similares.

Desde Meteored, remarcan la importancia de mantenerse informado ante las instrucciones de la autoridad marítima, por las marejadas previstas anunciadas para las regiones de Chile centro-sur, recomendando además asegurar techumbres y canaletas, además de evitar acercarse a la costa para contemplar las olas.