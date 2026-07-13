“Esto es una mentira descarada”: UDI responde a Camila Vallejo y Jeannette Jara tras acusar eventuales cambios a la jornada de hasta 52 horas

Durante este lunes, la Unión Demócrata Independiente (UDI) respondió a las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara por el debate en torno a las modificaciones que pretende realizar la administración de José Antonio Kast a la ley de las 40 horas.

“Esto es una mentira descarada”, arremetió el timonel del gremialismo, Guillermo Ramírez.

En esa línea, argumentó: “Hablemos con hechos, no con palabras. 50 mil empleos a octubre, 200 mil contrataciones con subsidios, 150 mil empleos con proyectos destrabados y 20 mil nuevos subsidios al empleo a través de Sence”.

Por su parte, la vicepresidenta de la colectividad, María José Hoffmann, explicó que desde el partido conformaron la mesa “Más Trabajo para Chile Ahora“, integrada por exministros, asesores y parlamentarios, “para proponer y complementar” las medidas del Gobierno.

Lo que Camila y Jeannette no te cuentan👀 La ley que ellas impulsaron ya contempla jornadas de 52 horas hoy, sumando extraordinarias. Heredamos desempleo femenino de 10,5%, mujeres jóvenes 28% y 40 meses cesantía sobre 8% Menos fake news y + soluciones para recuperar el empleo pic.twitter.com/LqWATRfcdz — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) July 13, 2026

¿Qué dijeron Camila Vallejo y Jeannette Jara?

Las militantes del Partido Comunista (PC), a través de un video publicado en redes sociales, acusaron que las “40 horas están en peligro”.

“¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana? Porque eso es exactamente lo que algunos quieren permitir”, afirmó

Camila Vallejo.

A su vez, la excandidata presidencial Jeannette Jara agregó: “Quieren cambiar la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas. Es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas a semanas de 52”.

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