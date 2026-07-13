Megarreforma: Vicepresidente del Senado anuncia reunión de comités este martes para definir si se adelanta la votación

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, se refirió al avance de la megarreforma, luego de que la Comisión de Hacienda despachara a Sala la iniciativa impulsada por la administración de José Antonio Kast.

“Existe un acuerdo de todos los comités de los distintos partidos políticos para que este proyecto se vote el próximo miércoles hasta su total despacho. Sin embargo, algunos senadores han planteado la posibilidad de adelantar la votación para el martes. Todavía no podemos confirmarlo, porque para ello tendría que existir unanimidad entre los comités”, detalló.

En esa línea, anunció que este martes 14 de julio se realizará una reunión con los comités al mediodía.

“En esa instancia se definirá si cambiamos el día de la discusión y votación o si se mantiene el plazo establecido para el miércoles”, comentó. Asimismo, agregó que, en la antesala del encuentro, existe un buen ánimo y que comprende las diferencias entre las distintas fuerzas políticas.

“Tenemos la tranquilidad, como oficialismo, de que se va a votar a favor y de que tendremos una mayoría. Pero, aunque sea por un voto, lo que nosotros queremos es que con esta reforma podamos avanzar hacia el bienestar de todos los chilenos”, expresó.

Esto ocurre en medio del quiebre del acuerdo entre el Gobierno y los senadores del Partido por la Democracia (PPD), luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentara durante la sesión del viernes 10 de julio una indicación que modificaba la rebaja del impuesto corporativo y, tras una solicitud del Ministerio del Interior, retrocediera a la propuesta original del 23%.

En la antesala de la votación, el Ejecutivo ha intentado retomar el diálogo con el PPD, mientras que uno de los senadores de la colectividad, Pedro Araya, condicionó su apoyo al proyecto.

“La única forma de que vote a favor es la rebaja del impuesto específico a los combustibles”, advirtió Araya.

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