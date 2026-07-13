Lluvias, fuertes rachas de viento y nevadas en la cordillera: Gobierno alerta por un sistema frontal de “gran intensidad”

Durante la noche de este lunes, el Gobierno y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizaron un balance de las medidas adoptadas ante el sistema frontal previsto para esta semana.
Noticia en desarrollo…
Autoridades realizan monitoreo del sistema frontal en la zona central https://t.co/WpJSinvAnv
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 14, 2026
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