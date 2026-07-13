Radio CNN

Lluvias, fuertes rachas de viento y nevadas en la cordillera: Gobierno alerta por un sistema frontal de “gran intensidad”

Por
BREAKING NEWS CNN CHILE NIÑA BALEADA LA GRANJA

Durante la noche de este lunes, el Gobierno y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizaron un balance de las medidas adoptadas ante el sistema frontal previsto para esta semana.

Noticia en desarrollo…

Lo más leído

Lee también