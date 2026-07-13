Gobierno presenta proyecto de Estatuto Laboral para el Turismo: Los puntos principales de la iniciativa

Esta mañana, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, junto al subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, y la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, presentaron el proyecto de ley que crea el Estatuto Laboral para el Turismo en el marco de la campaña del Gobierno “Modo Empleo”.

La iniciativa busca ampliar la distribución de la jornada, de 42 horas semanales, en ciclos de hasta 52 semanas; de esta forma, las instituciones pueden responder a los períodos de mayor demanda turística y compensarlos posteriormente con jornadas reducidas.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, sostuvo que “se busca aprovechar la potencialidad del sector para disminuir de alguna manera la informalidad que tenemos, que hoy día es de un 32%, y la rotación laboral, que es de un 38%. Este proyecto va a dar más certezas, mayor formalidad y va a potenciar un sector que va creciendo”.

Además, contempla perfeccionar la compensación de horas extras mediante tiempos de descanso y flexibilizar la distribución de los domingos trabajados durante los días de mayor demanda.

El subsecretario del Trabajo añadió que este proyecto “no aumenta la jornada laboral ni modifica el límite máximo de horas establecido en la ley. Lo que hace es adaptar su distribución a la realidad del turismo, una actividad que requiere mayor flexibilidad para seguir creando empleo formal y enfrentar la informalidad“.

Las reacciones del sector turístico

La presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo, Mónica Zalaquett, dijo que “el turismo requiere reglas acordes a la forma en que realmente opera. Contar con un marco laboral moderno, que otorgue mayor adaptabilidad resguardando siempre los derechos de los trabajadores, es clave para fortalecer la competitividad de un sector”.

“Es importantísimo que estas nuevas condiciones de trabajo que genera nuestra industria estén apoyadas por leyes que nos ayuden. Es una iniciativa largamente esperada que reconoce las particularidades de esta actividad, que funciona en horarios y turnos distintos al resto de los trabajos normales”, agregó el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Guillermo Prieto.