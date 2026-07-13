“Las 40 horas son las 40 horas”: Ministro Rau descarta modificaciones a la ley pero anuncia ajustes en su cálculo

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, descartó este lunes que el Gobierno haga cambios en la ley de 40 horas de jornada laboral, tras las críticas de la oposición a raíz de las propuestas en materia laboral que presentó la administración para combatir la alta tasa de desempleo en el país.

El secretario de Estado señaló: “En los últimos días hemos sido testigos de rumores indicando que aumentaríamos la jornada laboral. Quiero ser muy claro en esto: las 40 horas son las 40 horas y continuaremos con su implementación“.

Rau enfatizó que desde el pasado 26 de abril se redujo la jornada laboral “de 44 a 42 horas, como está estipulada en la ley. Hechos, no palabras”.

Asimismo, aclaró que el Gobierno presentará un proyecto de ley que tendrá como objetivo flexibilizar la aplicación de la jornada laboral de 40 horas para las empresas, a través de una modificación de su cálculo.

“Hoy las 40 horas pueden promediarse en ciclos de hasta cuatro semanas una vez en régimen. El proyecto propone ampliar ese ciclo para dar adaptabilidad a las empresas, especialmente en rubros estacionales como el turismo. Semanas más intensas en temporada alta compensadas con semanas menos intensas en temporada baja, como se hace en muchos países”, explicó.

Agregó que “esto siempre será con acuerdo entre las partes, con un calendario conocido de antemano y manteniendo los topes que fija la ley actual“.

Por último, sostuvo que la “medida protege el empleo, permite ajustar horarios en vez de despedir ante cambios en la actividad económica. Porque no hay nada más precario que no tener trabajo, y nuestros esfuerzos como gobierno están puestos en dar respuesta a ese casi millón de personas que hoy buscan trabajo y no lo encuentran”.

Las declaraciones de la autoridad surgen después de que la exministra de la Segegob Camila Vallejo y la exministra de la cartera Jeannette Jara publicaran un video en el que cuestionaron una de las propuestas presentadas por la Mesa de Reactivación Laboral, advirtiendo que podría permitir hasta 52 horas laborales en la semana.