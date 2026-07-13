Biministro Alvarado tras caída del acuerdo con el PPD: “Espero que en las próximas horas la relación se pueda recomponer y aprobar”

Tras la caída del acuerdo con el Partido por la Democracia (PPD) y el Gobierno por la invariabilidad tributaria, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, señaló que espera retomar las conversaciones con la colectividad antes de la votación de la megarreforma en el Senado.

Fue el viernes cuando el PPD emitió un comunicado público en el que se retiró del acuerdo con la administración del presidente José Antonio Kast, después de que el Ministerio de Hacienda ingresara una indicación en la que ajustó su propuesta inicial de la rebaja del impuesto corporativo al 22%.

Dicha decisión llevó a que el Gobierno diera pie atrás y mantuviera la reducción del impuesto para las empresas en un 23% para respetar el acuerdo con la colectividad. No obstante, hasta el momento el PPD no ha informado si se retomarán las conversaciones con el Ejecutivo.

Al respecto, Alvarado señaló: “Espero que en el transcurso de las próximas horas, de los próximos días, tenemos un plazo hasta el día miércoles, esa relación (con el PPD) se pueda recomponer, se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado“.

Asimismo, reconoció que las diferencias con el partido se debieron a la indicación que planteaba la nueva rebaja del impuesto: “Porque hoy hay que ser bien claro, el impasse se generó producto de la indicación que rebajaba el impuesto; como ustedes saben, esa indicación fue retirada. Por lo tanto, ese problema hoy no existe”.

En esa línea, aseguró que “la indicación que hizo relación con la invariabilidad tributaria se va a mantener exactamente en los mismos términos de la propuesta del PPD. Eso se va a votar hoy día en la Comisión de Hacienda y se va a aprobar en los términos de referencia que nos hizo el PPD”.

Agregó que, a su juicio, ya “retirada la indicación anterior y aprobándose la indicación que propuso el PPD, quedamos en los mismos términos que se habían conversado“.

Enfatizó en que “aún hay tiempo. Yo entiendo que estos procesos generan frustraciones, generan incomodidades, generan molestias, pero ya hemos estado conversando, se han dado las explicaciones, y espero que en los próximos días esto se pueda recomponer“.

Cerró con optimismo al decir que “es una decisión individual de cada senador, pero sí yo le puedo dar la garantía a esos senadores que tuvieron las conversaciones correspondientes, que lo que se va a votar en la sala el día miércoles es exactamente lo mismo que ellos propusieron. Por lo tanto, espero que, si se mantiene lo que ellos propusieron, puedan recapacitar y apoyar su propia indicación“.