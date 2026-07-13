Samsung Galaxy S26 y iPhone 17: cómo la inteligencia artificial redefine la elección de un celular en 2026

Elegir un teléfono en 2026 dejó de reducirse a comparar megapíxeles o el tamaño de la pantalla. La inteligencia artificial comenzó a intervenir en tareas cotidianas como editar fotografías, resumir información, traducir conversaciones y localizar datos dentro del propio equipo. Por eso, antes de renovar el dispositivo, conviene identificar qué funciones resuelven necesidades reales y cuáles quedarán como una novedad poco utilizada.

En los modelos actuales, la IA aparece integrada en la cámara, el teclado, el navegador, las llamadas y las aplicaciones de productividad. Su valor se nota cuando reduce pasos o completa una tarea sin obligar al usuario a abrir varias aplicaciones. No obstante, algunas herramientas requieren conexión, una cuenta activa o compatibilidad con determinados idiomas y regiones.

Dos enfoques distintos de la IA móvil

El Samsung Galaxy S26 combina Galaxy AI con funciones como edición fotográfica mediante instrucciones de texto, creación de stickers y sugerencias contextuales. Su propuesta apuesta por herramientas visibles y configurables: Photo Assist permite describir cambios para una imagen, mientras que Now Nudge entrega atajos según lo que aparece en pantalla. Un punto relevante es que el sistema permite decidir, en ciertas funciones, si el procesamiento se realiza localmente o en la nube, algo clave para quienes valoran la privacidad.

Por su parte, el iPhone 17 integra Apple Intelligence con herramientas de escritura, traducción en vivo, inteligencia visual, creación de imágenes y borrado de elementos en fotografías. El chip A19 impulsa estas funciones junto a una pantalla ProMotion de hasta 120 Hz y un sistema de cámaras Fusion de 48 MP, buscando que la IA se sienta integrada en tareas conocidas.

En especificaciones, ambos comparten una pantalla de 6,3 pulgadas, aunque el iPhone informa un brillo máximo de 3.000 nits frente a los 2.600 nits del Samsung. El equipo coreano incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un teleobjetivo con zoom óptico 3x y batería de 4.300 mAh. El iPhone, en tanto, ofrece almacenamiento de 256 GB o 512 GB y carga de hasta 50% en 20 minutos con adaptador compatible.

Qué mirar antes de cambiar de equipo

La primera pregunta debería ser qué problema se quiere resolver. Si el uso principal es la fotografía, la combinación de sensores, zoom y edición pesa más que una función de generación de imágenes. En cambio, para estudiar o trabajar, las herramientas de resumen, traducción y escritura tienen un impacto más cotidiano.

También importa la duración del soporte, ya que un celular de gama alta suele comprarse para varios años y las actualizaciones de seguridad resultan tan relevantes como la potencia inicial. El ecosistema, finalmente, puede inclinar la decisión: el Galaxy S26 atrae a quienes buscan personalización e integración con equipos Galaxy, mientras el iPhone 17 resulta más natural para usuarios ya vinculados a otros dispositivos Apple.

La conclusión es clara: la mejor IA es la que realmente se usa. Más que elegir por la cantidad de funciones, conviene identificar tres o cuatro tareas frecuentes y comprobar cómo las resuelve cada equipo, según la rutina, el presupuesto y el ecosistema tecnológico de cada persona.