Quiroz por la rebaja del impuesto a los combustibles en medio de la negociación de la megarreforma: “La responsabilidad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo y no es transable”

Durante la tarde de este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al avance de la megarreforma.

Esta jornada, la Comisión de Hacienda del Senado despachó a Sala el proyecto de Reconstrucción Nacional, luego de que fuera analizado por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.

“Es un avance que era esperado. Ha habido una buena discusión y un buen análisis”, destacó, y llamó a dejar de lado las “pequeñeces”.

Por otro lado, respecto de la controversia por una eventual rebaja del impuesto específico a los combustibles, subrayó que “nunca ha estado sobre la mesa. Es un tema muy serio en materia fiscal que, desde este ministerio, no hemos decidido tocar”.

Consultado durante el punto de prensa sobre si esa postura podría traducirse en el rechazo del senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, en la votación de la iniciativa, el secretario de Estado enfatizó que “la responsabilidad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo y no es transable”.

¿Qué dijo el senador Pedro Araya?

El legislador del PPD sostuvo que mantuvo conversaciones con el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, tras la caída del acuerdo a raíz de la controversia generada en la Comisión de Hacienda del Senado por el cambio en la indicación sobre la rebaja del impuesto corporativo en la megarreforma. Posteriormente, el ministro Quiroz retrocedió en esa modificación y mantuvo la tasa en 23%.

“El Ejecutivo tiene la pelota en su cancha. Nosotros le hemos transmitido con claridad al ministro Alvarado que cualquier nueva conversación pasa por mantener lo que ya se logró en materia de invariabilidad y que el Ejecutivo se comprometa a bajar el impuesto específico a los combustibles. Mientras eso no se produzca, no se van a generar nuevas mesas de conversación”, señaló.

Asimismo, advirtió: “La única forma de que vote a favor es la rebaja del impuesto específico a los combustibles”.

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