Precipitaciones torrenciales: Proyectan cerca de 63 milímetros de lluvia en Santiago en 48 horas

Se viene un frente de precipitaciones fuerte para la zona centro sur de Chile. Se esperan fuertes precipitaciones en localidades como Valdivia, Concepción, Chillán, Talca, etc.

En Santiago, en tanto, las precipitaciones, según los prestigiosos NRK and The Norwegian Meteorological Institute, centros meteorológicos internacionales, comenzarían el jueves.

Según el pronóstico, el jueves 16 caerían 22 milímetros y el viernes 17 de julio, se proyectan 41 milímetros.

Lluvias en regiones

Por ejemplo, en Chillán, Región de Ñuble, se esperan 150 milímetros (mm) de agua en tan solo 48 horas (84 mm el miércoles y 66 mm el jueves).

Concepción, Región del Bío Bío, también tiene pronosticado una gran cantidad de precipitaciones para dichos días, las que bordearían los 123 milímetros (75 mm el miércoles y 48 mm el jueves).

Un poco más para el centro, en Talca, Curicó y Linares, la situación es similar. En la capital del Maule, se proyectan 307 milímetros de lluvia en siete días (partiendo el miércoles).

En Curicó, en tanto, los prestigiosos centros meteorológicos, estiman 280 milímetros de precipitaciones en el mismo periodo, siendo el viernes el día más complejo con 76 mm.

Finalmente, en Linares, en siete días, debiesen caer 294 milímetros de agua lluvia.