Alerta por temporal en el norte: Tres frentes amenazan a Coquimbo y a Valparaíso (Revisa cuanta agua caerá en estos sectores)

Se espera un ambiente primaveral para la jornada del lunes en las zonas centro-norte y norte del país, que se irá rápidamente ante la llegada de un gran sistema frontal. Para la región de Valparaíso, en Los Andes las máximas rondarán los 25 °C el día de hoy.

Desde el jueves 16, las precipitaciones se instalarán, y con variaciones de intensidad, hasta el martes 21 de julio. Y se espera el paso de al menos tres pulsos frontales, uno el jueves 16, uno el viernes 17 y el tercero, el domingo 19.

Según indica Alicia Cebrián, directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENPARED), los periodos más intensos comenzarán desde la madrugada del jueves 16 para estas zonas.

Las proyecciones indican la presencia de un río atmosférico que podría alcanzar temporalmente la categoría 5. Por lo tanto, existiría una mayor humedad y favorecería las precipitaciones intensas y prolongadas, particularmente en sectores costeros, valles cercanos al litoral y laderas expuestas al flujo del oeste.

Temporal en el norte de Chile: ¿Cuánta agua podría caer?

Se espera que caigan elevadas acumulaciones de agua, pero con diferencias notables dependiendo de las zonas. En la región de Coquimbo, se proyecta que los acumulados sean ampliamente superiores a los 100 mm durante todo el evento. De acuerdo con lo que se señala, los montos oscilarían entre 120 y casi 300 mm, con cifras altas tanto en áreas interiores como costeras.

La provincia de Choapa está particularmente vulnerable: las proyecciones, que oscilan entre 145 y 295 mm según el modelo, se dan en lugares como Los Vilos, Illapel y Combarbalá.

En el sector de Valparaíso, en varias comunas los totales esperados serían todavía más altos. Las simulaciones muestran entre 180 y sobre los 300 mm a lo largo del periodo, con cantidades superiores a los 200 mm en gran parte de las localidades analizadas.

Los máximos se concentrarían mayormente en sectores costeros como Viña del Mar, Concón y San Antonio, donde el vapor de agua del río atmosférico podría impactar de manera más severa.

El viento sería otro factor relevante. Las rachas de viento oscilarían entre 50 y 70 km/h en sectores costeros y valles. En las regiones de Coquimbo y Valparaíso, ráfagas entre 80 y 90 km/h y en la cordillera, podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente durante el paso de los sistemas más activos.

Meteored alerta que será crucial mantener una especial vigilancia en la región de Coquimbo, debido a que algunas zonas han tenido escasas precipitaciones durante extensos periodos de tiempo, y tanto la infraestructura urbana como el suelo son más vulnerables ante precipitaciones intensas concentradas en breves períodos.