Squella apunta contra Jara y Vallejo por video en defensa de las 40 horas: “Es lo más cara de palo que me ha tocado ver”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, apuntó este lunes contra la exministra de la Segegob, Camila Vallejo, y la extitular del Trabajo, Jeannette Jara, tras un video en redes sociales en el que llaman a “defender las 40 horas”.

En el registro, las exautoridades cuestionan una de las medidas propuestas por la Mesa de Reactivación Laboral del Gobierno, advirtiendo que “las 40 horas están en peligro” porque se “quiere cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales”.

Squella calificó la publicación como “lo más cara de palo que me ha tocado ver durante el último tiempo” y criticó que “si hay alguien que es responsable de que hoy día estemos viviendo una crisis en materia de empleo, tiene nombre y apellido: se llama Jeannette Jara, la exministra del Trabajo”.

Asimismo, el timonel del Partido Republicano reprochó: “Si no fuera por las políticas públicas que se empujaron por parte de la administración anterior y que, dicho sea de paso, ella era la principal promotora de políticas que no quedaron lo suficientemente bien resueltas y otras que directamente solo hicieron daño, no estaríamos viendo este millón de personas que, estando en condición de trabajar, simplemente no encuentran empleo”.

Para el líder republicano, la exsecretaria de Estado “es una de las personas, yo me atrevería a decir, de las más implicadas precisamente en que hoy se esté viviendo esta crisis”.

En esa línea, manifestó que le “llama mucho la atención que la exministra vocera de Gobierno, que tanto ha dicho y ha tratado de levantar el punto de hablar con la verdad, de no decir cosas que se presten para interpretaciones, sea precisamente ella, a través de videos en las redes sociales, la que trata de instalar cosas que no son reales”.

Arremetió señalando que “el tratar de confundir a la gente como que se estuviera alterando el espíritu de la ley de 40 horas simplemente es una mentira que hay que aclarar, porque ese no es el camino correcto para quienes estamos en el servicio público, y menos para quienes pasaron por este edificio teniendo la responsabilidad de conducir los destinos del país”.