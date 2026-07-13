Comenzó proceso de licitación para el proyecto “paseo fluvial río Mapocho”: Se podrá postular hasta el 1 de septiembre

La Gobernación Metropolitana anunció la apertura del proceso de licitación para el proyecto de construcción del proyecto “Paseo Urbano Fluvial Río Mapocho”.

La iniciativa busca convertir la ribera del río en caminable y pedaleable en 5,2 kilómetros de extensión que conectarán Providencia y Santiago.

El objetivo es recuperar el río “como un espacio público de alto estándar”, con una inversión que supera los $22.361 millones.

El gobernador Claudio Orrego manifestó: “Estamos muy contentos porque este es un sueño de muchas décadas. Durante algunos años hicimos un piloto que era con unas rampas, y lo que queremos de alguna manera es devolverle el río a Santiago”.

“Por demasiado tiempo le hemos dado la espalda; ha sido un punto de división, de basurero y de inseguridad. Lo que queremos, al menos desde el Costanera Center hasta el Parque Los Reyes, es que la gente pueda reconectarse con este pedazo de naturaleza que es tan emblemático y tan identitario de la ciudad”, acotó.

La autoridad detalló que el proyecto tendrá seis entradas permanentes, que además serán inclusivas. También contará con iluminación y cámaras de televigilancia.

“Por supuesto, el paseo será inundable porque el Mapocho es un río que es bastante torrentoso; entonces, todo lo que hagamos acá en el lecho del río tiene que soportar una crecida importante del mismo”, señaló, añadiendo que “lo que era un lugar que la gente miraba de lejos, va a volver a ser un pedazo de la ciudad”.

Las empresas podrán postular hasta el próximo 1 de septiembre a través de Mercado Público, donde están disponibles los antecedentes y requisitos de la licitación.

Orrego comentó que la primera piedra probablemente se instalará a fines de año, para que el proyecto finalice en 2028.