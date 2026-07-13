ExpoCafé Chile 2026 llega a Espacio Riesco con más de 30.000 visitantes esperados, seis campeonatos nacionales y 100.000 degustaciones gratuitas

Santiago se convierte este julio en el corazón cafetero del cono sur. ExpoCafé Chile 2026 arriba a su séptima edición del 24 al 26 de julio en Espacio Riesco, ubicado en Avenida Américo Vespucio Norte 1737, Huechuraba, con una propuesta más amplia que en versiones anteriores: más metros cuadrados de exhibición, expositores nacionales e internacionales, y una programación renovada que incluye más de 100.000 degustaciones gratuitas.

La organización espera recibir a más de 30.000 visitantes durante los tres días del evento, con un alcance digital estimado de 12 millones de personas en redes sociales. Según Américo Olivari, director de ExpoCafé Chile, el crecimiento de esta edición es “elocuente” en términos de superficie, expositores y programación.

Campeonatos nacionales, zonas nuevas y una apuesta gastronómica

Uno de los focos del evento son los seis campeonatos nacionales clasificatorios a certámenes mundiales, entre ellos el X Campeonato Nacional de Baristas, el V Campeonato Nacional de Filtrados y el II Campeonato de Olla. Los asistentes también podrán participar en talleres de barismo, latte art, métodos filtrados, extracción y catación.

Esta edición estrena tres espacios que buscan ampliar la experiencia más allá de la taza: la “Coffee Kitchen”, donde el café se integra con la gastronomía y la coctelería; la “Barra TheBEST”, que reúne a 15 de las mejores cafeterías del país en formato 360°; y el espacio CINA, un BootCamp dirigido a quienes quieran emprender en la industria del café.

La feria también contempla charlas y actividades para el público general, con acceso especial para familias: los menores de 12 años ingresan sin costo. Las entradas están disponibles en expocafechile.cl y el ingreso al recinto se realiza mediante código QR.

“Creemos profundamente en el poder del café como conector de personas, marcas, ideas y oportunidades. Por eso existe ExpoCafé Chile, y por eso cada año superamos lo anterior”, señaló Olivari, destacando la presencia internacional de países productores de café que participan en la muestra.