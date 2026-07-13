Presidente Kast cancela gira a la Región de Tarapacá por sistema frontal que golpeará desde Coquimbo al Bío Bío

El presidente José Antonio Kast canceló su gira por la región de Tarapacá, prevista para este miércoles 15 y jueves 16 de julio, para monitorear y encabezar la coordinación del Gobierno de cara al sistema frontal pronosticado para esta semana.

El jefe de Estado tenía contemplado visitar la zona norte del país en el marco de su agenda de seguridad. Además, iba a asistir a la misa de la Fiesta de La Tirana, ir a la comuna fronteriza de Colchane (en donde se está construyendo la zanja), liderar un gabinete regional en Iquique y participar en el diálogo ciudadano “Presidente Presente“.

Desde la Presidencia, comunicaron que el mandatario optó por suspender la gira para liderar la coordinación del Gobierno frente a los problemas que las lluvias en el país podrían causar, afectando sobre todo a las regiones de Coquimbo y Biobío.

“Esta decisión le permitirá monitorear permanentemente la evolución de la situación, coordinar el despliegue preventivo de las instituciones y mantenerse disponible para trasladarse a las localidades que lo requieran, de acuerdo con el desarrollo de la emergencia”, señalaron.