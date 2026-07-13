AlloClae: El inyectable estético hecho con grasa de cadáveres que ya sumó más de 2.000 pacientes en EE.UU.

(CNN) – AlloClae es un inyectable de contorno corporal fabricado con grasa extraída de cuerpos donados y comercializado por Tiger Aesthetics. Desde mayo de 2025, más de 2.000 pacientes lo recibieron en Estados Unidos. El producto no requiere anestesia general ni hospitalización, y el procedimiento suele durar menos de una hora, lo que lo posiciona como alternativa a los implantes tradicionales.

El inyectable encontró un mercado inesperado entre usuarios de medicamentos GLP-1 como Ozempic y Wegovy: personas que perdieron peso de forma significativa y buscan devolver volumen a zonas específicas como pecho, glúteos o rostro. El cirujano plástico Dr. Luis Macias señaló que esta tendencia es una de las principales razones de la demanda creciente.

Debate ético y complicaciones médicas documentadas

El producto genera posiciones encontradas. El bioeticista Arthur Caplan de la NYU calificó la industria de “traicionar el altruismo para ganar dinero”, ya que las familias de los donantes no reciben compensación. El Estado de Nueva York negó dos veces la distribución del producto, citando dudas sobre su regulación, lo que derivó en una demanda legal de Tiger Aesthetics.

Desde el ámbito médico, el Dr. Krishna Vyas advirtió que se requieren ensayos clínicos con seguimiento de largo plazo antes de adoptar el producto de forma amplia. Una paciente identificada solo como Sandra relató complicaciones graves: necrosis grasa en el pecho, líquido amarillo filtrándose y bultos persistentes que podrían requerir cirugía.

Tiger Aesthetics afirma que no registra casos confirmados de rechazo o infección, y señala que la técnica de inyección es determinante en los resultados.