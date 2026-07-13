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Kane Parsons confirma el estreno del material extra de “Backrooms” en YouTube esta semana

Por José Ferrada
Kane Parsons durante la promoción de la película “Backrooms”, éxito del cine de terror de 2026.

Kane Parsons, director de “Backrooms”, confirma que el material adicional de la película llegará esta semana a YouTube.

El filme, que sigue a un propietario de una tienda de muebles interpretado por Chiwetel Ejiofor y su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve, se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en mayo, con una recaudación superior a los $363 millones frente a un presupuesto de apenas $10 millones.

Una versión extendida ya llegó a los cines

Según reportó NME, a principios de este mes se confirmó el estreno en salas de “Backrooms: Everything Must Go Edition”, corte especial que suma 15 minutos de metraje inédito.

Parsons también respondió con humor a rumores sobre un supuesto “director fantasma” en el rodaje, mientras el actor Mark Duplass respaldó públicamente su liderazgo creativo en el set.

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