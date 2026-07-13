Kane Parsons confirma el estreno del material extra de “Backrooms” en YouTube esta semana

Kane Parsons, director de “Backrooms”, confirma que el material adicional de la película llegará esta semana a YouTube.
El filme, que sigue a un propietario de una tienda de muebles interpretado por Chiwetel Ejiofor y su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve, se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en mayo, con una recaudación superior a los $363 millones frente a un presupuesto de apenas $10 millones.
Una versión extendida ya llegó a los cines
Según reportó NME, a principios de este mes se confirmó el estreno en salas de “Backrooms: Everything Must Go Edition”, corte especial que suma 15 minutos de metraje inédito.
Parsons también respondió con humor a rumores sobre un supuesto “director fantasma” en el rodaje, mientras el actor Mark Duplass respaldó públicamente su liderazgo creativo en el set.
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