Carabineros abre 56 puestos de trabajo para civiles en distintas regiones del país: Sueldos llegan a $1,8 millones

Carabineros informó sobre la apertura de 56 puestos de trabajo dirigidos a civiles en distintas regiones del país, con el fin de “fortalecer sus servicios y optimizar el funcionamiento interno de la institución”.

Entre las vacantes hay cargos disponibles para profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo. Las postulaciones se abrieron el pasado 10 de julio y estarán abiertas hasta el próximo domingo 26 de julio.

Aquellas personas que estén interesadas podrán dejar sus datos en el Sistema de Postulaciones dispuesto por la institución.

Las vacantes desempeñarán tareas en diversas reparticiones ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes.

Mientras que algunos de los perfiles requeridos para profesionales son ingeniero analista forense, asesor docente y encargado de gestión de seguros. También se buscan técnicos en iluminación, administrativos, mecánicos, cocineros, asistentes de guardia y armeros artificieros.

Por otro lado, también se ofrecen cargos de administrativo, peluquero, operador de emergencia, auxiliar contable, conductor, examinador de armas y tiro, personal para mantención de cuarteles, auxiliar de enfermería y mecánico, y vacantes para administrativos no especializados, como estafeta, telefonista, recepcionista y auxiliar de servicios menores.

Carabineros detalló que los sueldos varían según el cargo y funciones, con remuneraciones que fluctúan entre $628.198 y $1.820.539.

Las ofertas están disponibles en el sitio web postulaciones.carabineros.cl o haciendo click aquí.