Santiago se corona como la capital mundial del rock según datos de YouTube Charts

Con motivo del Día Mundial del Rock, celebrado este lunes 13 de julio, Google Chile presenta cifras que ubican a Santiago entre las capitales musicales más relevantes del planeta, al posicionarse en el primer lugar mundial de consumo digital para varias de las bandas más influyentes de la historia del género.

Cuatro bandas lideradas desde Chile

Según datos de YouTube Charts correspondientes a los últimos 12 meses, Santiago es la ciudad número uno del mundo en reproducciones de Metallica, con 32.2 millones de visualizaciones, cuyo tema más escuchado, “Nothing Else Matters”, acumula 300 millones de reproducciones. Le sigue Guns N’ Roses, con 29.4 millones de reproducciones y “Sweet Child O’ Mine” como su himno más popular, con 317 millones de vistas.

La capital chilena también encabeza el ranking mundial en Pink Floyd, con 10.3 millones de reproducciones y “Wish You Were Here” como la canción favorita del público local, y en Led Zeppelin, con 8.97 millones de visualizaciones, donde “Stairway to Heaven” se mantiene como el clásico más escuchado.

En un segundo nivel, Santiago ocupa el segundo lugar mundial en la escucha de Queen, The Beatles y Nirvana, mientras que se posiciona en el tercer puesto global respecto a AC/DC, U2 y The Rolling Stones.

El listado de las diez bandas consideradas en el estudio surgió de una consulta realizada a Gemini, la inteligencia artificial de Google, a la que se le solicitó definir a los grupos más importantes de la historia del rock según su impacto cultural, masividad e hitos generacionales. Según se informa, esta selección coincidió con el orden de interés y búsqueda que los usuarios chilenos registraron en Google Trends durante el último año.

Los datos posicionan a Santiago como un punto de referencia en el consumo digital de rock clásico a nivel mundial, en momentos en que el género continúa marcando presencia entre las nuevas generaciones de oyentes a través de plataformas de streaming.