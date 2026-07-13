“Esto es bien doble discurso”: Araya responde críticas al PPD por acuerdo con el Gobierno

El senador Pedro Araya salió al paso de las críticas contra el PPD por el acuerdo alcanzado con el Gobierno en el marco de la discusión de la megarreforma.

En conversación con La Tercera, el parlamentario defendió la negociación impulsada por senadores del partido y acusó un “doble discurso” en los cuestionamientos, asegurando que otras colectividades de oposición también sostuvieron conversaciones paralelas con el Ejecutivo.

“Esto es bien doble discurso, porque el Partido Socialista estaba negociando por el lado. El problema es que el Partido Socialista tiene una batalla interna que impidió que ellos cerraran algún acuerdo”, afirmó Araya.

El senador sostuvo que el PPD no fue el único sector que intentó acercar posiciones con el Gobierno durante la tramitación del proyecto.

Según dijo, también hubo gestiones desde el Frente Amplio y la Democracia Cristiana, además de conversaciones convocadas por otros senadores de oposición.

“Aquí todos estaban tratando de armar alguna negociación. Muchos de mis colegas se sentaron a negociar en una mesa que convocó la senadora Núñez”, señaló.

A juicio de Araya, el problema no fue que existieran negociaciones, sino que varios partidos no lograron cerrar un entendimiento por sus propias diferencias internas.

“Todos estuvieron negociando y no pudieron llegar a buen puerto a esas negociaciones por diferentes razones, por las peleas internas que tenían los partidos, porque no se lograron poner de acuerdo en qué es lo que se le estaba pidiendo al Gobierno”, sostuvo.

“Tuvimos una metodología que funcionó”

Araya afirmó que la diferencia del PPD estuvo en acotar la negociación a puntos específicos de la megarreforma, en lugar de intentar abordar todo el proyecto.

“Los senadores del PPD tuvimos una metodología que funcionó, que era centrarnos en dos o tres cosas que nos preocupaban y centrar la negociación en esos puntos y no en el resto de la megarreforma”, explicó.

El acuerdo con el Ejecutivo generó cuestionamientos dentro del progresismo, especialmente por la forma en que se condujeron las conversaciones y por el impacto que el entendimiento puede tener en la posición común de la oposición frente al proyecto.

Sin embargo, Araya insistió en que las críticas al PPD omiten que otros sectores también buscaron negociar con el Gobierno, aunque sin lograr un resultado concreto.