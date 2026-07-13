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Comisión de Hacienda del Senado despacha a Sala la megarreforma

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Durante la tarde de este lunes, la Comisión de Hacienda del Senado despachó a Sala el proyecto de Reconstrucción Nacional.

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