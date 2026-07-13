El petróleo brent sube casi un 10% y supera los 83 dólares tras el reinicio del bloqueo naval de EE.UU. a Irán

(EFE) – El barril de petróleo brent para entrega en septiembre subió un 9,59% este lunes, hasta situarse en 83,30 dólares, su mayor repunte reciente, impulsado por el restablecimiento del bloqueo naval de Estados Unidos a Irán y la intensificación del conflicto entre ambos países. El crudo cerró el viernes en 76,01 dólares, lo que implica un alza de 7,29 dólares en una sola sesión.

El salto responde al anuncio del presidente Donald Trump de restablecer el bloqueo marítimo a Irán y de cobrar un 20% de compensación a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz bajo protección estadounidense. El Comando Central (Centcom) señaló que sus fuerzas “harán cumplir el bloqueo contra los barcos que transiten hacia o desde los puertos iraníes”, aunque aclaró que seguirá permitiendo el tráfico de embarcaciones que no violen el cerco.

Conflicto en escalada y cuestionamiento jurídico

La situación se agrava luego de que Trump diera por terminado el acuerdo de alto el fuego con Irán del 17 de junio, ante los continuos ataques de Teherán a la navegación en Ormuz. Durante el fin de semana, fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones, drones y buques de guerra.

La Organización Marítima Internacional (OMI) evitó reaccionar directamente al anuncio, pero reiteró su postura: “No existe ningún fundamento jurídico que permita introducir peajes obligatorios por transitar por un estrecho” de uso internacional.