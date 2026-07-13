Trump anuncia el restablecimiento de un bloqueo naval a Irán en el Estrecho de Ormuz y anticipa cobros a otros barcos

(CNN) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia el restablecimiento de un bloqueo dirigido a los barcos iraníes en el Estrecho de Ormuz, aunque asegura que la vía marítima permanecerá abierta para el resto de los países. “El Estrecho de Ormuz está ABIERTO, y permanecerá ABIERTO, con o sin Irán”, escribió en una publicación en Truth Social, precisando que la medida solo detiene a barcos iraníes o vinculados a ese país.

Estados Unidos se autodenomina “guardián” del estrecho

Trump también declaró que su país actuará como el “guardián del Estrecho de Ormuz” y que, por esa función, cobrará a los transportistas comerciales un 20% del valor de su carga como compensación por los costos de seguridad en la zona.

En paralelo, los precios del petróleo registran alzas ante la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. El crudo Brent, referente internacional, sube 3,60% hasta los 78,7 dólares por barril, tras haber tocado un mínimo reciente cercano a los 70 dólares. El WTI, referente estadounidense, aumenta 3,50% y llega a 73,92 dólares por barril. Ambos valores se ubican todavía muy por debajo de los máximos superiores a 120 dólares registrados en anteriores periodos de conflicto.

Analistas de Deutsche Bank señalan que los enfrentamientos entre ambos países se concentran cada vez más en esta vía marítima, donde Irán declaró el cierre efectivo del paso y advirtió a las embarcaciones, mientras Estados Unidos sostiene que el estrecho permanece abierto y que escolta activamente el tráfico comercial. Los mismos analistas advierten sobre daños a buques, intercepción de misiles y drones, y ataques a instalaciones militares y energéticas en la región del Golfo.