Condenan a hijo de Héctor Llaitul a más de 16 por ataques incendiarios y secuestro

A más de 16 años de prisión efectiva fue condenado este lunes uno de los hijos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

En concreto, a Pelentaro Llaitul se le impuso la pena privativa de libertad tras ser condenado por los delitos de ataque incendiario y secuestro.

El fiscal César Schibar, jefe del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de La Araucanía, explicó que “estamos conformes con el trabajo realizado por parte de la Fiscalía y en conjunto con la policía. Es una cantidad de años importante, son 16 y 14 aproximadamente, por lo tanto estamos conformes”.

El persecutor detalló que los hechos por los que se condenó a Llaitul hijo y otros imputados ocurrieron “el 22 de noviembre del 2022, básicamente se les imputó el delito de incendio reiterado, atacaron a dos facciones o faenas forestales en distintas comunas, resultaron quemadas distintos vehículos y en uno de estos casos un campamento forestal”.