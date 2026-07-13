Radio CNN

Condenan a hijo de Héctor Llaitul a más de 16 por ataques incendiarios y secuestro

Por

A más de 16 años de prisión efectiva fue condenado este lunes uno de los hijos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

En concreto, a Pelentaro Llaitul se le impuso la pena privativa de libertad tras ser condenado por los delitos de ataque incendiario y secuestro.

El fiscal César Schibar, jefe del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de La Araucanía, explicó que “estamos conformes con el trabajo realizado por parte de la Fiscalía y en conjunto con la policía. Es una cantidad de años importante, son 16 y 14 aproximadamente, por lo tanto estamos conformes”.

El persecutor detalló que los hechos por los que se condenó a Llaitul hijo y otros imputados ocurrieron “el 22 de noviembre del 2022, básicamente se les imputó el delito de incendio reiterado, atacaron a dos facciones o faenas forestales en distintas comunas, resultaron quemadas distintos vehículos y en uno de estos casos un campamento forestal”.

Además, se les fue condenado por el delito de secuestro respecto del conductor de una de las camionetas, el hurto de uno de estos vehículos y en el segundo de los ataques se les condenó además por el hurto de especies que se encontraban en el interior de dicho predio, en este caso motosierras y algunas desbrozadoras. Además del porte de municiones junto con el incendio reiterado de ambos hechos”, cerró.

Lo más leído

Lee también