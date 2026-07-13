Teatro Municipal presentará estreno mundial de ballet de “Orgullo y Prejuicio” con 6 funciones: Precios van desde $5.500

La clásica novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, llegará al Teatro Municipal de Santiago, que liderará el estreno mundial de ballet.

Por primera vez, el Ballet de Santiago presentará la producción inspirada en el libro de la autora inglesa, que ha sido representado en el cine con más de 20 adaptaciones.

Con esto, la compañía dirigida por César Morales se suma a las celebraciones por los 250 años del nacimiento de Austen, con una “reinterpretación de este clásico universal comisionada a dos grandes artistas ingleses: Kenneth Tindall, flamante coreógrafo residente del Northern Ballet en Leeds y uno de los pocos artistas que han adaptado este título a la danza; e Ian Kelly, dramaturgo estrella del West End de Londres, quien desarrolló el argumento para esta producción junto a Tindall”.

El coreógrafo expresó que “el mundo de Austen es uno de gestos sutiles y emociones ocultas, lo que se traduce maravillosamente en movimiento. En la danza, eso se convierte en un juego entre gesto e intención. Una reverencia cortés puede expresar desdén; un vals, elegancia y competitividad”.

“Respetar la esencia de la historia es vital, pero no intento recrear el libro página por página. Mi objetivo es capturar el espíritu de Austen —su humor, tensión y elegancia— mientras utilizo las herramientas del ballet contemporáneo para darle nueva vida”, agregó.

Mientras que para el dramaturgo Ian Kelly “Orgullo y Prejuicio y el ballet son una combinación perfecta: contención y forma clásica que, sin embargo, expresan drama y pasión en una historia inigualable de amor que triunfa sobre las circunstancias, el dinero, la clase social, los padres, la política sexual, sobre el orgullo y el prejuicio”.

La obra tendrá funciones los siguientes días:

Jueves 23 de julio, 19:00 horas

Viernes 24 de julio, 19:00 horas

Sábado 25 de julio, 17:00 horas

Jueves 30 de julio, 19:00 horas

Viernes 31 de julio, 19:00 horas

Sábado 1 de agosto, 17:00 horas

Los precios parten desde $5.500 hasta $80.000. Las entradas están disponibles en el sitio web del teatro y haciendo click aquí.