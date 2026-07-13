Providencia superó a Las Condes: ¿Cuáles son las comunas más caras para pagar gastos comunes en la RM?

Los costos asociados a la vivienda ya no se miden únicamente por el valor de arriendo o los dividendos, sino que los gastos comunes son una variable en consideración al momento de buscar un departamento.

En este contexto, el estudio de Millacero e Impulsa Gestión reveló una lista de las comunas más caras para vivir de la Región Metropolitana. Los primeros lugares del ranking están ocupados por comunas del sector oriente de la capital, las que lideran ampliamente los valores promedio mensuales por departamentos.

El listado queda conformado de la siguiente manera:

Vitacura: Lidera la lista, con un gasto aproximado de $246.992 por departamento. Chicureo (sector de Colina): Se ubica en el segundo lugar con un promedio de $187.256. Lo Barnechea: Cierra el top 3 registrando un promedio de $182.414.

Una de las revelaciones del informe es el caso de Providencia, la cual registró un gasto común promedio de $170.432, superando a Las Condes, cuyo promedio es de $151.578.

La densidad es un factor determinante

“El tamaño del edificio puede ser igual o más importante que la ubicación, porque una comunidad de 30 departamentos necesita conserjería, mantenciones y administración igual que una de 70, pero reparte esos gastos entre menos vecinos”, explica el CEO de Millacero, Cristian Maturana.

En este aspecto, un inmueble en Providencia cuenta con 55 departamentos, y en Las Condes el promedio sube a 77 unidades. En comunas como Ñuñoa (94 departamentos por edificio), La Florida (89) o Santiago (133), los costos se reparten entre más gente, abaratando el pago.

Incluso, los recintos con más instalaciones, como piscinas, gimnasios o calefacción, requieren una operación más costosa, lo que se da en el caso de Vitacura, Lo Barnechea y Chicureo.

Gastos comunes más altos: Mayor morosidad

La investigación también concluye que, si los cobros de gastos comunes son más elevados, existe mayor morosidad.

“Cuando los gastos comunes son altos y la comunidad no entiende bien en qué se están usando los recursos, aumenta la resistencia al pago. No basta con informar el monto: las administraciones tienen que explicar mejor qué costos lo componen y por qué se generan”, señala Pascal Griott, cofundador de Impulsa Gestión.

Por ello, se recomienda a las comunidades analizar cuáles son los ítems que explican ese cobro y si existen costos fijos sobredimensionados para el tamaño del edificio, como por ejemplo, dotación de conserjería, administración, entre otros.