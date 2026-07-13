Río atmosférico categoría 5 llegará a la zona central: Qué significa y por qué no implica necesariamente una catástrofe

La llegada de un intenso sistema frontal a la zona central volvió a instalar un concepto cada vez más frecuente en los pronósticos meteorológicos: el río atmosférico.

El fenómeno proyectado para esta semana podría alcanzar la categoría 5, la más alta de la escala utilizada internacionalmente para clasificar estos eventos.

Sin embargo, según explicó el académico de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Raúl Valenzuela, una categoría elevada no significa necesariamente un escenario catastrófico.

Qué es un río atmosférico

Valenzuela explicó que un río atmosférico corresponde a una extensa corriente de vapor de agua que se desplaza por la atmósfera desde el océano hacia el continente.

Ese vapor alimenta los sistemas frontales y favorece precipitaciones de distinta intensidad, dependiendo de sus características y de las condiciones del territorio donde se produce la lluvia.

“Podemos imaginar un río atmosférico como un río que no fluye sobre la superficie, sino en la atmósfera. En lugar de transportar agua líquida, transporta vapor de agua que, al condensarse, da origen a las precipitaciones”, señaló el especialista.

Por qué este evento será categoría 5

De acuerdo con el académico, la clasificación de los ríos atmosféricos considera principalmente dos factores: la cantidad de vapor de agua que transportan y el tiempo que permanecen sobre una misma zona.

En este caso, el sistema previsto para la zona central combina un importante transporte de humedad con una duración cercana a las 72 horas, condiciones que explican su eventual clasificación como categoría 5.

Pese a ello, Valenzuela enfatizó que el impacto no depende solo de la categoría.

“El impacto depende también de las características del río atmosférico y de las condiciones del territorio donde precipita”, indicó.

Una de las características más relevantes de este evento es que se trataría de un río atmosférico frío.

Esto permitiría que la isoterma cero se mantenga a menor altura, favoreciendo la acumulación de nieve en la cordillera en lugar de lluvia.

Según el investigador, esa condición ayuda a disminuir el riesgo de deslizamientos de tierra y de aumentos bruscos en los caudales de los ríos.

“Esperamos un evento severo, pero con un desarrollo más gradual, lo que reduce la probabilidad de crecidas repentinas e inundaciones asociadas a un ascenso rápido de los caudales”, sostuvo.

Qué zonas podrían verse afectadas

Las precipitaciones comenzarían en sectores cordilleranos y luego se extenderían hacia el valle central y la costa.

Las mayores intensidades se concentrarían durante el viernes, afectando principalmente a las regiones de O’Higgins, Metropolitana y sectores ubicados más al norte.

En el caso de la Región de O’Higgins, las lluvias podrían abarcar prácticamente todo el territorio regional, desde la cordillera hasta el litoral.

Recomendaciones ante las lluvias

Frente al pronóstico, Valenzuela llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile y Senapred.

También recomendó extremar las precauciones en sectores cordilleranos y precordilleranos, evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de lluvia más intensa y revisar canaletas, techumbres y sistemas de evacuación de aguas lluvias.

El especialista agregó que, aunque aún no existe evidencia estadísticamente significativa de un aumento en la frecuencia o intensidad de los ríos atmosféricos, el actual escenario climático favorece una mayor disponibilidad de vapor de agua en la atmósfera, lo que puede potenciar precipitaciones más abundantes.