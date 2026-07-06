Tribunal Constitucional publica sentencia sobre Escuelas Protegidas: Detalla los artículos declarados inconstitucionales

Durante la tarde de este lunes, el Tribunal Constitucional (TC) publicó la sentencia sobre los requerimientos presentados por senadores y diputados en contra de diversas disposiciones del proyecto de ley de Escuelas Protegidas.

Cabe recordar que el TC declaró inconstitucionales los artículos relativos a la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en colegios sin orden de un fiscal, la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, las sanciones para quienes interrumpan las clases y la pérdida de la gratuidad universitaria para personas condenadas por hechos de violencia.

Respecto de la sentencia, la diputada del Frente Amplio (FA), Tatiana Urrutia, sostuvo que esta determina que “prohibir el acceso a la gratuidad es discriminatorio, porque castiga solo a quienes no pueden pagar sus estudios; vulnera la igualdad ante la ley; afecta el derecho a la educación; agrava la marginación de quienes más necesitan apoyo del Estado; y opera contra la reinserción. Lo hemos advertido en la discusión del ‘Registro de Vándalos’: todos queremos combatir las incivilidades, pero no con leyes que nos hagan retroceder como sociedad”.

Por su parte, la integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Emilia Schneider, afirmó que “la mayoría de los argumentos que expusimos como diputados y diputadas fueron acogidos. Dichas normas fueron declaradas inconstitucionales con una amplia mayoría. Pero esto no es un motivo para alegrarse, porque quienes salen perdiendo son las comunidades educativas, que no tienen una respuesta seria de parte de este gobierno para enfrentar la inseguridad en sus establecimientos”.

“Nosotros, como oposición, tenemos propuestas, pero hemos recibido del Ministerio de Educación un portazo. Así que yo espero que este estrepitoso fracaso les dé la lección de dejar de legislar a tontas y a locas, de dejar de ignorar la evidencia técnica, la evidencia de otros países y empezar a trabajar en serio por las necesidades de las comunidades educativas. Esa es nuestra disposición y ese es nuestro llamado”, arremetió.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PUBLICÓ SENTENCIA DE ROLES N°17.651 Y 17.653-26-CPT (ACUMULADOS) Hoy se publicó la sentencia recaída en los requerimientos Roles N°s 17.651-26-CPT y 17.653-26-CPT (acumulados), deducidos por un grupo de H. Senadoras y H. Senadores, y por un grupo de H.… pic.twitter.com/u29N6aZCjt — Tribunal Constitucional de Chile (@tribconst_chile) July 6, 2026

La obsesión del @GobiernodeChile por debilitar derechos sociales encontró un freno en el @tribconst_chile: NO se puede usar la gratuidad como castigo ni convertir derechos sociales en instrumentos de exclusión.

La sentencia señala que prohibir el acceso a la gratuidad es… pic.twitter.com/mje1eVceat — Diputada Tatiana Urrutia (@tatiurru) July 6, 2026

Revisa aquí la sentencia del Tribunal Constitucional

Sentencia del TC- Escuelas Protegidas