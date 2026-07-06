DC y PPD llaman al orden a la oposición tras anuncio de Juan Luis Castro (PS) de recurrir al TC por megarreforma: “Dejar de lado los gustitos personales”

Los diputados Raúl Soto (Partido por la Democracia), y Álvaro Ortiz (Democracia Cristiana) se refirieron al anuncio del senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, respecto de que están evaluando llevar la megarreforma al Tribunal Constitucional (TC), específicamente por la invariabilidad tributaria.

“Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley, porque eso es lo que procede jurídicamente; no tenemos inconveniente en hacerlo y así lo hemos refrendado. Por nuestra parte, es un hecho y así lo vamos a hacer”, dijo Castro.

En ese contexto, el timonel del PPD e integrante de la Comisión de Economía señaló ante la prensa: “Yo no quiero poner la responsabilidad de este fraccionamiento o desorden en un partido o bancada específica. Creo que todos tenemos nuestras propias dificultades y diferencias internas, pero hay que conversarlas y buscar acuerdos, y poner por delante el interés del conjunto de la oposición y no de un liderazgo o de un sector”.

Y agregó que, si esto no cambia, será imposible presentarse ante el país como una fuerza política seria y responsable. En ese sentido, sostuvo que es importante contar con una coordinación para impulsar acciones tan relevantes como un requerimiento ante el TC de manera unida.

“Es un desorden que se puede corregir, estamos a tiempo. Llamo al orden a toda la oposición en conjunto con el presidente de la DC, Álvaro Ortiz“, manifestó, y propuso retomar la mesa amplia este jueves junto a expertos, presidentes de partidos y jefes de bancada para adoptar una definición conjunta respecto de recurrir al TC de manera coordinada y unida, además de acordar las indicaciones que presentarán al proyecto de Reconstrucción Nacional.

Por su parte, Ortiz entregó detalles de la descoordinación al interior de la oposición: “Después de un almuerzo han salido declaraciones del senador Castro y del Partido Liberal, donde se dice prácticamente que todo lo conversado en la mañana no va a ser respetado”.

“Queremos hacer un llamado al orden, frente a una fragilidad de la oposición que en este momento tenemos y respecto de la cual hemos hecho todos los esfuerzos para poder fortalecerla. Queremos hacer ese llamado al orden para dejar de lado los gustitos personales, respetar la institucionalidad y actuar seriamente, pero, por sobre todo, responsablemente en estos momentos, cuando se discute esta megarreforma que sabemos es una mala noticia para la inmensa mayoría de chilenas y chilenos”.

Finalmente, sostuvo que, tras contactarse con la timonel del PS, Paulina Vodanovic, y con la senadora Yasna Provoste, ambas le comentaron que también estaban sorprendidas por la situación.