Gobierno abrirá cruce histórico de La Moneda por el bicentenario de la Presidencia: Revisa fechas y requisitos

A través de redes sociales, el Gobierno confirmó que se habilitará de forma inédita, por la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el cruce peatonal del Palacio de La Moneda.

Desde el departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la República recalcaron el valor histórico que tiene el cruce, ya que antes solía ser un recorrido cotidiano para quienes transitaban por el centro de Santiago.

“El cruce peatonal conectaba las calles Moneda y Alameda, permitiendo atravesar este edificio histórico mientras la vida de la ciudad seguía su curso”, detallaron.

Asimismo, recalcaron que “más que un simple paso, este recorrido reflejaba la estrecha relación entre el Palacio y la ciudadanía, recordándonos que La Moneda no solo ha sido el corazón político de Chile, sino también un espacio profundamente vinculado a la vida urbana”.

¿Qué día estará habilitado el cruce peatonal en La Moneda?

Según detalló el Gobierno, el cruce estará habilitado para la ciudadanía el miércoles 8 de julio entre las 10:30 y las 12:30 horas.

Además, enfatizaron que para acceder a este es necesario presentar la cédula de identidad (que debe estar vigente) e ingresar por la calle Teatinos.