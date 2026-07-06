FMI baja de nuevo proyección del PIB de Chile a 1.8% para 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó este lunes su proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) chileno a 1.8% para 2026 y señaló que este aumentará a alrededor de 2.6% en 2027.

“Se espera que el crecimiento del PIB se modere al 1.8% en 2026, aumentando al 2.6% en 2027, respaldado por los mayores precios del cobre“, detalló el comunicado del FMI.

La nueva proyección de la entidad financiera significa una disminución de 0.4 puntos porcentuales en comparación con la pronosticada a inicios de mayo para el año 2026, que era de 2.2%.

Asimismo, advirtieron que “se prevé que la inflación permanezca temporalmente por encima de la meta (del 3% fijado por el Banco Central) en 2026 y principios de 2027, antes de converger nuevamente hacia el objetivo”.

Respecto a las medidas de consolidación fiscal implementadas por el Gobierno, destacaron que estas podrían “ayudar a reducir gradualmente el déficit fiscal a mediano plazo”.

No obstante, aseguraron que es necesario realizar esfuerzos fiscales adicionales para cumplir con las metas planteadas por el Gobierno de José Antonio Kast de llegar a un equilibrio estructural para 2030 y que la deuda del país no supere el 45% de todo lo que Chile produce.

Reiteraron que las perspectivas económicas del país “siguen sujetas a una elevada incertidumbre, con riesgos a corto plazo sesgados a la baja” y que el Banco Central necesita endurecer su política monetaria ante un posible escenario en el que se mantengan los precios altos del petróleo, los cuales influirán en el crecimiento e inflación de Chile.

Por otra parte, detallaron que “unos precios del cobre persistentemente altos y una implementación exitosa de reformas que potencien el crecimiento podrían fortalecer las perspectivas a mediano plazo”.

También recomendaron “reconstruir los amortiguadores fiscales y externos, incluyendo la continuación del plan de acumulación de reservas, mientras se avanza en las reformas estructurales”.

Plan de Reconstrucción Nacional y medidas del Gobierno para ajustar el gasto fiscal

La evaluación de la Junta Directiva del FMI respaldó las medidas propuestas por la administración actual para “racionalizar los gastos, mejorar la eficiencia del gasto y apoyar el crecimiento a mediano plazo”.

Pero advirtieron que las medidas del Plan de Reconstrucción Nacional deben ser “cuidadosamente priorizadas y secuenciadas, y que los costos fiscales y el impacto sobre el crecimiento de las reformas tributarias y de otra índole deben ser considerados minuciosamente para garantizar la sostenibilidad fiscal“.

En esa línea, recomendaron dos posibles soluciones para recortar el gasto público y no afectar a la población más vulnerable: focalizar la pensión mínima garantizada y consolidar los programas fragmentados.